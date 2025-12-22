Почина бившият министър на културата Георги Йорданов

Отиде си бившият министър на културата Георги Йорданов, съобщиха от Съюза на българските писатели, чийто член е Йорданов.

В началото на тази година Георги Йорданов бе отличен от президента Румен Радев с орден „Стара планина“ (първа степен) за изключително големи заслуги в областта на българската култура и изкуство. През 2023 г. той получи „Златен век – огърлие“ от министъра на културата Найден Тодоров, припомня БТА.

Георги Йорданов е роден на 29 май 1934 г. в Твърдица. През 1956 г. завършва право в Софийския държавен университет. Получава висше образование – юрист. От 1986 до 1989 г. е министър на културата, науката и просветата в правителството на Георги Атанасов.