Около 200 000 "зелени билета" за пътуване са продадени за три дни в София

Около 200 000 "зелени билета" за пътуване в градския транспорт са продадени за три дни, съобщиха на брифинг в Столичната община зам.-кметът по екология Надежда Бобчева и зам.-кметът по транспорт Виктор Чаушев.

На 19 декември Общината въведе за първи път този сезон "зелен билет" за пътуване в градския транспорт за 20, 21 и 22 декември във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици в ниските атмосферни слоеве.

От утре се променя времето, което ще доведе до изчистване на замърсяването, коментираха от общината.

Бобчева припомни, че се работи върху комплекс от мерки, свързани с чистота на атмосферния въздух и припомни, че от 1 декември до 28 февруари 2026 г. действа т.нар. нискоемисионна зона за забрана на влизане на автомобили в "малкия" и "големия градски ринг" за автомобилите от първа и втора екогрупа. След въвеждането на нискоемисионната зона средно на ден в нея навлизат между 1000 и 1500 автомобила, съобщи зам.-кметът и допълни, че са изпратени около 1100 уведомления като до днес са връчени 63 акта.

Малкият градски ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупи, обхваща територията между булевардите "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Ген. Скобелев", "Сливница" и ул. "Опълченска".

Големият ринг, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е между булевардите "Сливница", "Данаил Николаев", "Ситняково", "Михай Еминеску", "Пейо Яворов", "Никола Вапцаров" и улиците "Атанас Дуков", "Люба Величкова", "Сребърна", "Хенрик Ибсен", "П. Ю. Тодоров", бул. "Иван Ев. Гешов" и бул. "К. Величков".

От 1 януари 2026 г. влиза в сила нискоемисионната зона за битово отопление, съобщи зам.-кметът по екология. Забраната за употреба на печки на дърва и въглища е приета с решение на Столичния общински съвет в края на 2022 г. и ще важи в девет столични района, в сгради и места с изградена топлопреносна или газоразпределителна мрежа - "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица", съобщава БТА.

Заместник-кметът припомни, че отоплението на дърва и въглища е най-големият замърсител на въздуха. Общият дял на замърсяването от битово отопление е 56%, а през зимата 80% от превишенията на фини прахови частици (ФПЧ) се дължат на битовото отопление на твърдо гориво.