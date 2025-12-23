IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Намаляват наказателната лихва по просрочени задължения

Вторият компонент, формиращ лихвата, пада от 10 на 8 процента

23.12.2025 | 15:54 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Постановление № 426 на Министерския съвет от 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения, съобщават от правителствения пресцентър.

Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 г. основният лихвен процент на Българската народна банка се заменя с лихвения процент по основните операции по рефинансиране на Европейската централна банка.

Запазва се прилаганият към настоящия момент подход за определяне на лихвения процент два пъти годишно (в сила от 1 януари, съответно от 1 юли).

Също така с постановлението се намалява размерът на втория компонент при определянето на законната лихва от 10 процентни пункта на 8 процентни пункта.

