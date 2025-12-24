Студио Х: Пламнаха и изгоряха десетки хиляди левове в трезор на наша банка

Около 30 000 лева се самозапалиха и изгоряха в касата на централен банков клон в Горна Оряховица, съобщи NOVA.

Бързата реакция на банковите служители спасила от пламъците близо 170 000 лева, които също са били в трезора.

Инцидентът е станал в късния следобед вчера. Възрастен мъж решил да внесе спестявания от около 4000 лева по сметката си, за да може парите му да се превалутират автоматично в евро след Нова година.

Оказало се, че спестовникът е крил парите си в гардероб, където имало и дрехи, посипани с нафталин срещу молци. При внасянето на банкнотите по тях е имало кристали от нафталина, който е лесно запалим при излагане на топлина.

Банкнотите минали през преброителната машина и най-вероятно кристали нафталин са се вдигнали във въздуха и попаднали в климатика. От там искрата прехвърчала в касата, но не е била забелязана от банковите служители.

В един момент парите в трезора започнали да тлеят. Появил се и дим и след отварянето на касата и нахлуването на кислород в нея огънят бясно се разпалил.

Изгоряла около 1/6 от общата сума в касата, която е била близо 200 000 лева. Няма пострадали служители. Пламъците били потушени от пожарникари, а парите са застраховани.

Сумата на мъжа, който внесъл четирите хиляди лева, е била преведена по неговата сметка.