IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 23

Нетаняху поздрави Радев с победата на изборите и встъпването в длъжност на правителството

Двамата премиери проведоха телефонен разговор

10.05.2026 | 10:31 ч. Обновена: 10.05.2026 | 10:31 ч. 24
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху поздрави в телефонен разговор министър-председателя Румен Радев с победата на "Прогресивна България" на парламентарните избори и с встъпването в длъжност на новото българско правителство. 

Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. 

Свързани статии

По време на разговора са били обсъдени теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Израел.

На 8 май парламентът избра Румен Радев от "Прогресивна България" за министър-председател и предложения от него кабинет, който положи клетва. По-късно новото редовно правителство встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Нетаняху поздрави Радев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem