IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Радев пожела надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство

Президентът с послание за Рождество Христово

25.12.2025 | 09:04 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Президентът Румен Радев честити Рождество Христово на българите с пост във Фейсбук.

"Честито Рождество Христово, скъпи сънародници! Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом", се казва в пожеланието на държавния глава.

"Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество. Светли и благословени празници!", пожелава  Румен Радев. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

рождество христово румен радев
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem