Радев пожела надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство

Президентът Румен Радев честити Рождество Христово на българите с пост във Фейсбук.

"Честито Рождество Христово, скъпи сънародници! Нека големият християнски празник донесе здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще във всяко българско семейство и във всеки български дом", се казва в пожеланието на държавния глава.

"Пазейки традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, пренасяме през вековете духовното единство на българския народ. С вяра в доброто и взаимна подкрепа можем да преодолеем всяко изпитание на времето и да бъдем по-силни като общество. Светли и благословени празници!", пожелава Румен Радев.