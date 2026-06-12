МВнР: Няма пострадали или загинали български граждани при катастрофата на българска кола в Хърватия

По информация на българското посолство в Загреб, няма пострадали или загинали български граждани при пътния инцидент в Хърватия, при който е участвал автомобил с български регистрационни номера.

Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване от БТА.

Задържаният, управлявал автомобила, също не е български гражданин, допълниха от МВнР.

Един човек е загинал, а девет други са ранени при пътнотранспортно произшествие близо до Подудбина, Южна Хърватия в четвъртък, предаде ХИНА.

В катастрофата е участвал автомобил с българска регистрация, предполагаемо използван за трафик на нелегални мигранти, съобщи местната полицията, добавяйки, че шофьорът е избягал от местопроизшествието, но по-късно е бил арестуван. Шофьорът е избягал от местопроизшествието, оставяйки ранените пътници в превозното средство, но е бил проследен в близка гора и арестуван, уточниха от полицията.

Четири от пострадалите лица в катастрофата са приети в Общата болница в град Госпич, съобщи снощи Хърватската национална телевизия ХРТ. Става дума за мъже на възраст от 18 до 35 години с неизвестна самоличност. Според информацията на директора на болницата в Госпич Сандра Чубелич, други четирима са откарани в болницата в град Задар и един в град Риека.

Приетите в Госпич пациенти са имали нужда от спешна хирургическа интервенция. Става дума за наранявания на гръдния кош, гръбначния стълб, корема и крайниците. Операциите са извършени успешно и пациентите в момента са в стабилно състояние, а в следващия период ще бъдат под наблюдение, добавя пред ХРТ началникът на хирургичното отделение на Общата болница в Госпич Суад Гачо.

До този момент хърватската полиция не е обявила националността на пострадалите и на загиналия при катастрофата, както и националността на арестувания шофьор.