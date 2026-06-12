Дъждове и в събота, слънцето се показва в неделя

През нощта от запад ще започне разкъсване и намаление на облачността, но все още над по-голямата част от страната ще бъде значителна, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще има валежи, по-интензивни на места в Източна България. Вятърът ще отслабне и ще бъде слаб и умерен от запад-северозапад, в Източна България от север-северозапад.

Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

Утре намалението на облачността от запад ще продължи, до вечерта ще обхване и Източна България. В сутрешните часове все още на места в източните райони ще има валежи, а в следобедните часове дъжд ще превали на отделни места в Централна България. Ще духа умерен северозападен, в Източна България северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 22°.



Над Черноморието ще има значителна облачност, в сутрешните часове все още и с валежи. След обяд облачността ще започне да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб и умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 21°-22°, в района на Шабла 18°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, но с тенденция на отслабване.



В планините ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност и на места в масивите от Централна България ще превали дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. През първия ден на отделни места в източните райони и планините, а в понеделник – на места в Северна България и планинските райони, ще превали следобеден краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите ще се повишат и отново на места дневните ще достигат, в понеделник и ще надхвърлят 30°. През нощта срещу вторник към страната ще приближи ново атмосферно смущение.