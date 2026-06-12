Апартамент и балкони са превърнати в депо за боклуци, съседи се опасяват от пожар

Складирането на отпадъци и стари вещи в апартаменти е изключително опасна практика, която рязко увеличава риска от възникване и бързо разпространение на пожар. Тя създава животозастрашаващи ситуации както за обитателите на жилището, така и за целия вход и съседните апартаменти.

Наш потребител в платформата на Helpbook.info сподели своите опасения за възникване на потенциално опасна ситуация, заради действията на съседите си:

„С настоящия сигнал бих искала да обърна внимание на сериозен риск от възникване на пожар в жилищен блок, находящ се в ж.к. Люлин.

Двата балкона (северен и южен) на посочения апартамент са затрупани с големи количества хартиени и други леснозапалими отпадъци. Ние, живущите във входа, сме силно обезпокоени от създалата се ситуация, тъй като при попадане на запален фас, пиротехническо изделие или друг източник на огън съществува реална опасност от бързо възникване и разпространение на пожар, който би застрашил живота и здравето на живущите, както и имуществото в сградата.

Допълнително, по информация на съседи, в жилището се съхраняват значителни количества различни вещи и отпадъци, което допълнително увеличава риска от пожар. Разбираме, че част от тези обстоятелства може да са извън компетентността на службата, но Ви молим да извършите проверка по отношение на пожарната безопасност и при установяване на нарушения да предприемете необходимите мерки или да дадете задължителни предписания за отстраняване на непосредствената опасност.

Бихме искали също да обърнем внимание, че непосредствено пред входа на блока същото семейство паркира товарен автомобил (камион), който също се използва за съхранение на големи количества запалими отпадъци. Това допълнително увеличава риска от възникване и разпространение на пожар в непосредствена близост до жилищната сграда.

Особено тревожен е фактът, че в непосредствена близост, от другата страна на улицата, се намира детска градина. Поради това евентуален пожар би могъл да създаде опасност не само за живущите в блока, но и за децата, персонала и посетителите на детското заведение.

Молим за Вашето съдействие с оглед предотвратяване на евентуален инцидент и осигуряване безопасността на всички живущи в района. Считаме, че своевременната проверка и предприемането на необходимите мерки биха могли да предотвратят сериозни последици.“ (целият сигнал вижте тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където можете да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.