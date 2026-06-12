Болница "Лозенец" поясни за заплатата на директора от 40 хил. евро

Сумата, получена за месец март от директора на болница „Лозенец“, не е само месечното възнаграждение, а е редовното месечно възнаграждение, плюс изплатеното еднократно обезщетение за навършена възраст и осигурителен стаж, удостоверено по надлежния ред от НОИ, което се изплаща в съответствие със закона и договора за управление.

Това се посочва в позиция на ръководството на болница "Лозенец", цитирано от bTV по повод днешния брифинг на Министерството на здравеопазването.

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По-рано днес здравният министър Катя Ивкова съобщи, че болниците у нас са с близо половин милиард евро задължения. От тях просрочените до 31 март са малко над 21 милиона евро. 17 от болниците са сключили договор за кредит с различни банкови институции, а повече от половината - с една единствена, показват още данните на здравното ведомство. Извършени са 22 проверки в държавни лечебни заведения, част от тях продължават.

Междувременно е установено, че месечните заплати на директорите на някои държавни болници значително надхвърлят тези на ръководни длъжности на държавата.

От здравното министерство съобщиха по-рано, че в столичната болница "Лозенец" приходите са близо 7 млн. евро, разходите - над 7 млн. евро, дълговете – 20,4 млн. евро, просрочените задължения – 492 хил. евро. Заплатата на директора за януари е 8,5 хил. евро, а за март – над 40 хил. евро, посочи министър Ивкова.