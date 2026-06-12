Светът е футбол, но Мексико издирва своите 130 хил. изчезнали хора СНИМКИ

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Световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 г. започна в Мексико в четвъртък с победа на мексиканския национален отбор над Южна Африка. А на този фон хиляди излязоха на протест по улиците на града, за да търсят справедливост за своите изчезнали близки.

Град, разкъсан между празненство и криза

Мексико е съвместен домакин на Мондиала заедно със Съединените щати и Канада и даде старт на Световното със звездно събитие на стадион "Ацтека", като пред публиката излязоха Шакира, Андреа Бочели и Бърна Бой.

Но докато феновете танцуваха на музиката вътре в стадиона, атмосферата отвън беше значително по-различна. Звукът на барабаните отекваше в знак на протест, а не на празненство. Повече от 1000 роднини на изчезналите хора в Мексико маршируваха към мястото на провеждане на събитието, носейки свещи и снимки на изчезнали близки, много от които безследно.

Докато 48 отбора се борят за трофея на Световната купа, протестиращите дадоха своя собствена титла на страната домакин, "Mexico campeon en desaparcion" - Мексико шампиони на изчезванията. Посланието им беше просто: докато световното внимание се насочва към футбола, те не искат кризата с изчезналите лица в страната да бъде забравена.

Роднините дори прибегнаха към нови методи за търсене на близките си - постери за изчезнали хора, които приличат на картите на футболистите, които децата събират по време на Световното от години.

Мащабът на проблема

Според официални данни над 130 000 души са регистрирани като изчезнали в Мексико. Броят им непрекъснато се увеличава през последните две десетилетия, съвпадайки с разрастването на организираните престъпни групи и засилването на войната на наркокартелите.

Смята се, че много изчезвания са свързани с престъпни организации, занимаващи се с трафик на наркотици, изнудване и трафик на хора. Жертвите могат да бъдат отвлечени, насилствено вербувани, убивани или погребани в немаркирани гробове.

В някои случаи семейства и правозащитни групи твърдят, че властите не са разследвали правилно изчезванията или не са преследвали отговорните лица.

Проблемът отново се превърна в централен въпрос на национално ниво с откриването на обект, свързан с мексиканските картели, в западния щат Халиско през 2025 г. Цивилни групи за издирване съобщи, че е намерила човешки останки, лични вещи и доказателства, предполагащи, че мястото може да е било използвано за задържане и убиване на жертви.

Откритието предизвика широко възмущение и подновени призиви за отговорност.

Отличителна черта на кризата с изчезналите лица в Мексико е ролята, която играят роднините, особено майките, които са сформирали доброволчески екипи за издирване. Известни като madres buscadoras или "търсещи майки", тези групи често провеждат свои собствени разследвания и организират издирвания в отдалечени райони, изоставени имоти и предполагаеми гробни места.

Поддръжниците твърдят, че групите са успели да намерят доказателства и останки, които иначе биха могли да останат неоткрити. Активистите обаче често се сблъскват със заплахи от престъпни организации и критикуват това, което те описват като неадекватна правителствена подкрепа и защита.

В разговор с Anadolu, Марицела Рейес, активист и хуманитарен работник в приют за мигранти в Мексико Сити, обясни защо демонстрациите по време на Световното първенство са необходими.

"Въпросът за изчезналите хора в Мексико се превърна в нещо, което държавата иска да заглуши", възмути се тя. "Усилията на организации и роднини на изчезнали лица наложиха въпроса в обществения дневен ред въпреки годините на оплаквания. Мексиканските власти дори нямат ясна стратегия за преброяване на броя на изчезналите хора в страната. Освен това, има малък интерес към документирането на броя на изчезналите мигранти, докато са прекосявали Мексико."

Според групи, посветени на подкрепата на жертвите и изучаването на насилствените изчезвания, в Мексико всеки час изчезва повече от един човек.

В отговор на нарастващото обществено отчаяние, президентът Клаудия Шейнбаум предложи реформи, насочени към засилване на издирването на изчезнали хора, съобщават от Euronews. Мерките биха улеснили идентифицирането на изчезнали лица, биха подобрили организацията и споделянето на информация по случаите, биха увеличили прозрачността около официалните данни за изчезналите и биха гарантирали, че разследванията започват незабавно, без да е необходим период на изчакване.

Реформите също така биха създали по-ясно правно разграничение между случаите на отвличане и изчезване на лица.

Обявявайки предложенията през март, Шейнбаум каза:

"Работим с три правителствени организации, което е от основно значение за избягване на безнаказаност. Много е важно семействата да съобщават за изчезвания... и е наше задължение да предоставим им предснавим подкрепа."

Протестите отразяват разочарованието на семействата, които продължават да търсят отговори за съдбата на своите близки. За мнозина въпросът не е само за криминалното насилие, но и за истината, справедливостта и признанието за хилядите изчезнали хора.

Докато демонстрациите продължават, активистите се надяват да привлекат международното внимание към криза, която обхваща общности и поколения в Мексико в продължение на две десетилетия.