Пиян шофьор с 2,71 промила алкохол помете три коли

Инцидентът е станал във врачанското село Крушовица

25.12.2025 | 12:45 ч. 4
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Неправоспособен водач с 2,71 промила алкохол е блъснал три автомобила в село Крушовица, съобщи Областната дирекция на МВР - Враца. Произшествието е станало снощи около 20:15 часа в селото и е причинено от неправоспособния М.Р. Той излязъл в ляво по посока на движението и блъснал три правилно паркирани леки автомобила.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол с техническо средство, като уредът е отчет 2,71 промила алкохол в издишания въздух. При инцидента няма пострадали хора. Щетите по автомобилите са за 5000 лв., допълват от полицията. 

Причините за катастрофата са употреба на алкохол и движение с несъобразена с пътните условия скорост от страна на водача. Той е задържан за 24 часа в Районното управление на полицията в Оряхово. Съставени са му три акта за извършените нарушения. 

За случая е уведомен дежурен прокурор, образувано е бързо производство, посочват още от полицията. Лекият автомобил е иззет. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

