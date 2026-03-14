Протест блокира Е-79 заради разбит път ВИДЕО

Недоволство заради разбитата пътна настилка изведе хора на протест в Северозападна България.

Шофьори блокираха международния път Е-79 между Враца и Монтана в района на разклона за врачанското село Краводер, настоявайки за спешен ремонт на трасето.

По думите им участъкът е в изключително лошо състояние - осеян е с дупки и кратери, а преминаването през близо 10-километровата отсечка се е превърнало в сериозно изпитание за водачите. Според протестиращите основен ремонт там не е правен от 25 години.

Хората твърдят, че почти всеки ден автомобили аварират, след като попаднат в дупките по пътя. Не липсват и катастрофи, като последният смъртен инцидент е станал преди около месец.

Протестиращите настояват институциите да реагират незабавно и да предприемат реални действия за обезопасяване и ремонт на участъка.

Христина Петрова заяви: "Приключение е да се придвижваме, особено вечер, дневната светлина липсва. При нас липсва държавата, събират ни такси, плащаме си данъците и в същото време пътуваме, то то няма път, говорим за ремонт на пътищата, но те не съществуват".

Нина Мининска коментира пред Bulgaria ON AIR: "Северозападът е забравен от държавата, управниците, местната власт и АПИ".