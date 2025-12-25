IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бедствие по Коледа: Село Гелеменово край Пазарджик се наводни ВИДЕО

Скъса се дигата на река Телки дере

25.12.2025 | 22:15 ч. 1
Бедствие по Коледа: Село Гелеменово край Пазарджик се наводни ВИДЕО

Интензивните валежи скъсаха дига на река Телки дере при пазарджишкото село Гелеменово, наводнени са улици и къщи.

За кризисната ситуация в профила си във Фейсбук съобщи Атанас Шопов, общински съветник в Пазарджик.

„Днес, на Коледа, вместо светлина и празник, в село Гелеменово има вода и страх. Първите къщи са под вода, залети от река Телки дере. Заедно с колегата Румен Димитров сме на терен – с 6 камиона, 2 багера и скална маса от неговата база. Работим без прекъсване, без значение от часа, без значение от празника, за да спрем бедствието и да помогнем на хората. Защото има моменти, в които Коледа не е на масата – а на терен, до хората. В трудните мигове най-големият празник е дългът" написа Попов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гелеменово река дига наводнение
