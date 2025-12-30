ПСС: Рискови са условията извън ски пистите в планините

В планините е ясно, но ветровито. Температурите са между минус 2 и 3 градуса, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). Спасителите към ПСС и експерти по лавинната обстановка предупреждават, че извън утъпканите трасета и ски зони условията са рискови – лавини могат да бъдат предизвикани от допълнително натоварване на снежната покривка, особено там, където има заледени пластове под снега.

В Пирин има значителни снежни акумулации в алпийския пояс. Наличие на снежни дъски (скиорски лавини) се регистрира на подветрените склонове и особено непосредствено под билата, с повишен риск от образуване на ветрови дъски при навлизане в склоновете на източно, югоизточно и южно изложение, както и на терени с наклон над 35 градуса.

За 30 декември 2025 г. лавинната опасност е оценена като степен 3 (значителна) в алпийския пояс, степен 2 (умерена) в преходния, а за горския пояс няма актуални данни. Тенденцията за деня е за запазване на нивата на опасност, предупреждават от Avalanche Bulgaria, които следят обстановката в планината над Банско.

За 30 декември е обявен жълт предупредителен код за силен вятър в най-високите части на планинските масиви.

Апелът към планинари и туристи е за максимално внимание при зимни преходи:

Планирайте маршрутите си внимателно и се информирайте за актуалните предупреждения.

Избягвайте стръмни и открити склонове извън обезопасени зони.

Носете подходяща зимна екипировка, лавинна сигнализация и комуникационно оборудване.

Според НИМХ в планинските региони на България днес ще преобладава предимно слънчево време, но след обяд ще има временни увеличения на облачността. Ветровете ще са силни до бурни от запад-северозапад, с нахлуване на студен въздух. На височина около 1200 метра дневните температури ще достигат около 5 градуса, а на 2000 метра ще бъдат около минус 2 градуса. В някои райони и по билата поривите на вятъра могат да бъдат усилени, което също влияе върху условията в планината и безопасността на туристите.