„Превратът на Кенеди“ сигнализира за обреченост на смяната на режима в САЩ

Когато четеш книга, в която по същество следваш трохите хляб до едно знаково историческо събитие, лесно е да забележиш неоновите знаци, сигнализиращи за предстояща гибел. Има много моменти, в които си казваш „трябваше да го предвидим!“ и „какво си мислеха?“, докато преминаваш през месеците и годините от безопасно разстояние. Тази ретроспекция е абсурдно утешителна по някакъв начин, знаейки, че има ред в нещата, дори и в провалите.

Но четенето на новата книга на Джак Чийвърс „Превратът на Кенеди: заговор в Белия дом, убийство в Сайгон и спускането на Америка във Виетнам“ точно когато администрацията на Тръмп сваля президента Николас Мадуро във Венецуела, едва ли е утешително. Ретроспекцията е чудесна, ако се използва правилно. Но ентусиазмът за смяна на режима като инструмент за прокарване на интересите на САЩ е упорит малък червей, заровен в сърцевината на американската външна политика, и никакви последствия – със сигурност не и войната във Виетнам, която отне живота на повече от 58 000 американски военнослужещи и милиони виетнамски цивилни, преди да завърши с провал за нашата страна – няма да спрат Вашингтон да опитва отново и отново, пише Кели Бокар Влахос, главен редактор на Responsible Statecraft.

Сглобена с усърдие от нов материал, събран чрез заявки по Закона за свобода на информацията (FOIA) и наскоро разсекретени документи, както и години на проучвания и интервюта, книгата на Чийвърс е изчерпателна история на периода точно преди САЩ официално да влязат във война във Виетнам през 1965 г. През този период, започнал в средата на 50-те години (след независимостта на Виетнам от Франция), Вашингтон разполагаше военни съветници (и много оборудване) чрез Военното командване за помощ на Виетнам (MACV), за да работи с армията на Република Виетнам (ARVN) срещу комунистическия Виетконг, подкрепян от Северен Виетнам, в Южен Виетнам.

В центъра на тази история е Нго Динь Дием, лидерът на независимостта, превърнал се в глава на новата южновиетнамска република. Той произхожда от старо и благородно католическо семейство, подчинено на френското управление, но достатъчно влиятелно и богато, за да се впусне в националистическо въстание първо срещу французите, а след това и срещу виетнамската мафия, управляваща Сайгон. Той е сложен, загадъчен, понякога симпатичен, а понякога и досадно досаден и неосъзнат. Отношенията му с все по-влиятелните будисти са напрегнати и се превръщат в основен фактор, допринесъл за неговата гибел.

Ние се пренасяме в „настоящето“ през 1960 г. Докато Дием, заедно с дясната си ръка, политическия си съветник/брат Нху и съпругата на Нху, мадам „драконовата дама“ Нху стават все по-изолирани и деспотични, ние се запознаваме с група американски герои, които ще играят някаква роля в напредъка на преврата и убийството на Дием и Нху на 2 ноември 1963 г. – или като активни участници в заговора, или като скептици, които по-добре разбират позицията на Дием и се притесняват, че той е единственият, който държи заедно размирните политически фракции във Виетнам. Към последните се причисляват американският посланик „Фриц” Нолтинг, председателят на Общото командване Максуел Тейлър и генерал Пол Д. Харкинс, който по това време е командвал MACV.

Активните участници включват, но със сигурност не се ограничават до, американския посланик Хенри Кабот Лодж-младши, който замени Нолтинг през 1963 г., агента на ЦРУ Люсиен Конеин, съветника по националната сигурност Макджордж Бънди и Роджър Хилсман, съветник по външната политика на президента Кенеди и автор на сега прословутата „Зелена светлина меморандум“ от 24 август 1963 г. Това меморандум официално потвърждава, че САЩ са готови да подкрепят генералите на Дием в преврат, ако Дием не се съгласи с изразените от Вашингтон изисквания, преди всичко да отстрани брат си Нху.

Чийвърс описва и приноса на американските журналисти в Сайгон, една очарователна група от извънредни личности като Дейвид Халберстам, Питър Арнет и Нийл Шийхан, които бяха амбициозни и неуморни, ако не и понякога самоуверени и непреклонни в ангажимента си да отразяват провалените операции на ARVN срещу Виетконг (и идеята, че хората на Кенеди и висшите военни в САЩ ги подслаждат). За разлика от днес, тези репортери имаха възможност да пътуват с по-нисши военни офицери в хеликоптери и да прекарват време с американски части и войници, които говореха свободно от бойното поле. Те също така влязоха в конфликт с поддръжниците на Дием в американския дипломатически корпус, които смятаха, че мъжете сензационно представят протестите на будистките монаси (много от които се самозапалваха по улиците по това време) и преувеличават репресиите на Дием и отслабването на неговото управление, за да продават вестници.

Иронично, техните репортажи помогнаха на Лодж, Хилсман и Ко да изградят политически аргументи за преврат и доведе до влошаване на отношенията с Дием в родината, но в крайна сметка не спря разширяването на войната.

След това имаме Джак Кенеди, който изглежда замислен, но прекалено нерешителен, който провежда срещи по националната сигурност като сократически семинари, на които повечето участници или не биват изслушани, или биват тормозени от по-влиятелните личности в залата, или остават без да разберат каква е действителната позиция на президента. Кенеди е трагичната фигура в тази история. По всички сведения той е бил силно разтърсен от убийството на Дием – по някакъв начин му е било гарантирано, че това няма да се случи – и след това прави някои от най-зловещите изявления в книгата, като казва на про-превратния съветник Майкъл Форестал, че иска „задълбочен преглед“ на САЩ във Виетнам и „дали трябва да сме там или не“. Според някои сведения той също така е казал на своя близък доверен човек и секретар по назначенията в Белия дом Кенет О'Донъл, че иска да спечели с голяма преднина изборите през 1964 г., което ще му даде политическия капитал да изтегли американските войски от войната. Дни по-късно, на 22 ноември 1963 г., той е мъртъв, убит в Далас.

Свързани статии Войната на клана Кенеди, която парализира Америка

Както посочва Чийвърс, журналист с дългогодишен стаж в Los Angeles Times, преди да се пенсионира и да стане исторически писател, превратът е бил катализаторът за това, което днес познаваме като войната във Виетнам. Никой не знаеше как да замести Дием – колкото и дисфункционален, корумпиран и деспотичен да беше той – за да се изгради по-добра, по-демократична система. Поддръжниците на преврата като Лодж избягаха като плъхове от потъващ кораб, ако не физически, то поне психически. Лодж, който продължи да работи за следващата администрация на Джонсън, изглеждаше „объркан“ и „отдалечен“, когато хунтата помоли американците за помощ. Всъщност, както посочва Чийвърс, той беше по-заинтересован от собствената си президентска кампания през 1964 г.

След 1963 г. имаше още два военни преврата.

Ситуацията на бойното поле се влоши значително. Във ключови провинции „Виетконг“ „взе инициативата“ и атаките им станаха по-дръзки. Президентът Линдън Джонсън изглеждаше да има същата неприязън към блатото като своя предшественик, но скоро се озова в същата позиция като Кенеди, когато през 1964 г. „Виетконг“ започна да атакува американските военни в региона и се появи натиск за атака срещу Северен Виетнам с мащабна стратегическа бомбардировъчна кампания. Операция „Rolling Thunder“ беше стартирана през март 1965 г. и десетки хиляди млади американци бяха мобилизирани за разполагане във Виетнам, което запечата политическата съдба на Джонсън. Останалото е история.

Очевидният урок – „бъди внимателен с това, което желаеш“ – е често използван аргумент срещу фантазиите на САЩ за смяна на режима днес. Той рядко се взема под внимание. Но това, което Чийвърс представя тук, е много по-нюансирано и критично за нашето разбиране за случилото се. Поддръжниците на Дием в Сайгон, като Нолтинг, Тейлър и Харкинс, бяха склонни да игнорират или да минимизират нарастващото превъзходство на Виетконг на бойното поле и отслабващата позиция на Дием, защото искаха САЩ да останат, вярваха в теорията на доминото и че Америка е там, за да прави добро. Тези, които подтикваха към преврата, също бяха късогледи антикомунисти, те смятаха, че замяната на Дием ще помогне да се спечели войната срещу Севера и да се предотврати комунистическото настъпление в региона. Много от тези хора, и от двата лагера, продължиха да убеждават Джонсън – Робърт Макнамара, Максуел Тейлър, Уилям Бънди и др. – че войната трябва да бъде разширена.

Никой не обмисляше оттегляне. „Неутрализация“ – идея, за която години наред настояваше френският президент Шарл де Гол и която чрез интензивни преговори щеше да доведе до споразумение, в което и Северът, и Югът да се ангажират да не сключват външни военни съюзи в името на бъдещо обединение – беше категорично отхвърлена както от администрацията на Кенеди, така и от тази на Джонсън. Тридесет години по-късно Макнамара призна, че „сме допуснали сериозна грешка, като дори не сме проучили варианта за неутрализация“.

Двадесет години след Ирак, политическите елити във Вашингтон предлагат подобни разсъждения и за тази война. Огромният принос на Чийвърс тук е да покаже как функционира динамиката на властта във войната, как менталността на Студената война погълна мозъците на най-добрите и най-умните ни хора, а след това и спомените ни, докато ние, като нетърпеливи ученици, се впуснахме в поредната война за смяна на режима през 2003 г. Кои са днешните Макнамара, Хилсман, Тейлър, Лодж и Бънди? Какво ново адско изпитание ще ни поднесат следващия път? Можем само да погледнем към настоящата динамика на властта и да се надяваме, че някой обръща внимание на неоновите знаци отвътре.