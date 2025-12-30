По празниците сме добри, прощаваме, но защо после всичко се обръща?

По празниците сме различни, прощаваме по-лесно. Не се нападаме в семейството, на пътя, подбираме думите си. Казваме си, че трябва да сме по-добри и за няколко дни наистина сме.

Това кратко смирение показва нещо важно - че обществото ни има капацитет за доброта. Че агресията не е неизбежна, не е вродена. Тя може да бъде спряна. Поне временно.

И точно тук започва големият въпрос – защо след празниците всичко се връща обратно? Защо добротата е кратка, а напрежението – постоянно?

Данните дават тревожен отговор. Между 15 и 20 процента от българите преживяват тревожни или депресивни състояния в даден момент от живота си. Официално установените са едва 3–4 процента. Това означава едно - огромна част от психичното напрежение остава скрито, нелекувано и без изход.

Когато тревожността няма език, тя често се превръща в гняв. Когато депресията няма подкрепа, тя избухва като агресия.



Празниците не ни лекуват. Те само ни напомнят какви бихме могли да бъдем.

А въпросът, който стои е как да превърнем това кратко смирение в устойчиво обществено състояние – не за няколко дни, а за всеки ден.

Дебат по темата в студиото на “Директно” с психолозите Пламен Димитров и Калина Иванова.