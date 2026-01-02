IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бащата на Сияна: Искате ли държава, в която политиката е бизнес с кръв и животи?

Николай Попов отправи значими за обществото въпроси

02.01.2026 | 10:50 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Николай Попов, баща на загиналата на пътя Сияна, отправи значими за обществото въпроси. И заяви, че неговата борба ще продължи и през новата 2026 г.

"Искам да ви попитам: Искате ли да живеете в държава, в която, когато ти убият единственото дете и поискаш справедливост, те обявяват за слуга на мафията?

Държава с „наши“ и „ваши“ съдии. С „наши“ и „ваши“ прокурори. Но без справедливост.

Искате ли държава на трафиканти? Искате ли държава на мутри? 

Искате ли държава, в която децата и близките ви умират по пътищата, защото управниците не могат или не искат да наложат правила?

Искате ли държава, която строи пътища-убийци с варовик - пътища, които ни убиват всеки ден?

Искате ли държава, в която ви „лекуват“ в болница, без да сте били там, а когато децата ни са болни - ни гонят в „чужбина“? Да се спасяваме сами.

Искате ли държава, в която за да оцелееш, трябва да чакаш дарения?

Искате ли държава, в която дори мъртвите деца се обират в болниците?

Искате ли държава, в която политици пускат фалшиви медии и армии от фалшиви профили, за да мачкат родителите на вече убитите деца?

Искате ли държава, в която политиката е бизнес - бизнес с кръв, болка и човешки животи?

Аз не искам. И няма да мълча. Изправих се и продължавам. А вие? Ще мълчите ли през новата 2026 година? 

