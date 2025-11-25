Николай Попов: Скандални подробности изплуват по делото “Сияна”

Бащата на 12-годишната Сияна – Николай Попов, която загина в катастрофа, публикува нови твърдения за нередности около делото. По думите му, са изплували „скандални подробности“, поставящи под съмнение обективността на ключови експертизи.

Попов твърди, че следственият експеримент, чиято цел е била да установи времето за спиране на камиона, блъснал Сияна, е проведен с изцяло различен влекач – с други гуми и други спирачки, като е използвано само същото ремарке. Експериментът е извършен от проф. Станимир Карапетков.

"Как е възможно да тестваш спирачен път с друг камион?", пита бащата и подчертава, че цялата композиция е била в движение, но с нея не е правен експеримент.

Той добавя още, че товари от камиона са били освободени „веднага след катастрофата“ след телефонно обаждане, за което не е ясно кой е подал. Камионът е бил разкарван и управляван още на следващия ден, като е останал под контрола на собственика.

Според Попов проф. Карапетков „не е изследвал ключови детайли от катастрофата“, докато автомобилът на дядото на Сияна, който също пострада тежко в инцидента, продължава да се пази под строга охрана и „никой не е допускан до него“.

„Нормално ли е това според вас?“, завършва той.