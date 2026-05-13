Амбровски: Няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ

Все още няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ заради забавяне на обществена поръчка, обяви на брифинг в Министерския съвет министърът на земеделието Пламен Абровски.

Той каза, че днес е бил уведомен от изпълнителния директор на Агенцията по борба с градушките, че за периода 2026-2028 г. все още няма сключен договор за защита от градушки по самолетен способ. Министърът поясни, че в България защитата от градушки става по два начина - чрез ракети там, където има изградени ракетни остановки, и чрез самолетен способ.

"За мое огромно учудване от януари досега обществената поръчка някъде се тътри из ведомствата", каза Абровски. Той е разпоредил проверка, за чиито резултати ще уведоми на по-късен етап. Ако има неглижиране, някой трябва да си понесе отговорността, заяви министърът.