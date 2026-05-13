Борисов: Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин

Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Това написа на фейсбук страницата си лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод на премахваонето на охраната му от НСО..

"Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин".

По-рано днес зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев съобщи, че от утре охраната от Националната служба за охрана на Бойко Борисов е свалена.

Съпартийците на Борисов не изразиха обаче позитивна емоция.

"Това изглежда като емоционално, недай Боже политическо решение, но в никакъв случай институционално", добави той.

Тук не става дума за лидера за Бойко Борисов, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР с "традиционни проблеми с организираната престъпност”, заяви Дончев. По думите му сигурността на министър-председателя е първостепенен въпрос и не би подценил сигурността и на бившите премиери. В България има исторически проблем с живота и сигурността на бившите министър-председатели, заяви депутатът.

Оттук нататък въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин, е ангажимент на държавата, правителството и на министър-председателя, добави Томислав Дончев.

Тома Биков от ГЕРБ допълни, че на фона на данни за заплаха за сигурността на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов отпреди седмици цялата отговорност за сигурността на Борисов е в ръцете на Румен Радев. Биков не посочи какви са били заплахите срещу Борисов.

По-рано днес и лидерът на ДПС Делян Пеевски информира, че му е свалена охраната от НСО. Той изрази удоволетворение, че тази "дъвка" вече няма да е в устата на ПП и ДБ.

Смъкването на охраната не е политически акт

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че снемането на охраната от Националната служба за охрана (НСО) на Делян Пеевски и Бойко Борисов е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв.

Обещахме работещи институции - това беше нашето послание като политическа сила, заяви Демерджиев.

Има обмен на информация между тях (институциите, бел. авт.), считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, поясни министърът.

Последваха реакции на политическите сили.