Свлачище заплашва да помете АМ "Струма"?

Тревожно предупреждение за опасност по АМ "Струма" отправи геологът Стефан Велев. По думите му активното свлачище в участъка между Перник и София вече представлява реален риск за магистралата.

Според доц. Велев свлачищната маса е започнала да прелива над подпорната стена и е въпрос на време да достигне пътното платно.

По думите му районът е бил известен като свлачищна зона още преди изграждането на магистралата, но въпреки това трасето е било реализирано с основна защита чрез подпорни стени.

Геологът посочва, че през годините проблемният участък многократно е създавал опасности, като припомня за срутвания през 2015, 2018, 2022 и 2024 година.

"Резултатът е красноречив", коментира Велев.

Той поставя и въпроса дали институциите ще продължат да се борят само с последствията, вместо с причините за проблема.

"Въпросът е дали ще продължаваме да укрепваме симптомите, или ще управляваме причините", подчертава доц. Велев.

Предупреждението идва на фона на засилените страхове след тежките свлачищни процеси в различни части на страната и опасенията от нови инфраструктурни кризи.