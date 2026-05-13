Деньо Денев е освободен от длъжността зам.-председател на ДАНС

След първото редовно заседание на кабинета “Радев” Министерски съвет излезе с няколко решение, едното от които е освобождаването на Деньо Денев от длъжността зам.-председател на ДАНС.

На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.

През ноември 2025 г. правителството с премиер Росен Желязков предложи на Народното събрание да избере Деньо Денев за председател на ДАНС. През февруари служебното правителство оттегли предложението до парламента, припомня БТА.