Деньо Денев е освободен от длъжността зам.-председател на ДАНС

Решението е взето днес от Министверски съвет

13.05.2026 | 14:44 ч. Обновена: 13.05.2026 | 14:44 ч. 6
БГНЕС

След първото редовно заседание на кабинета “Радев” Министерски съвет излезе с няколко решение, едното от които е освобождаването на Деньо Денев от длъжността зам.-председател на ДАНС.

На 8 май правителството определи Станчо Станев за заместник-председател на ДАНС и реши той да изпълнява функциите на председател на агенцията до назначаването на нов председател.

През ноември 2025 г. правителството с премиер Росен Желязков предложи на Народното събрание да избере Деньо Денев за председател на ДАНС. През февруари служебното правителство оттегли предложението до парламента, припомня БТА.

Министерски съвет ДАНС Деньо Денев
