IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Кристин Лагард: С идването на България 358 млн. европейци използват евро

02.01.2026 | 18:07 ч. 32
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Вече 358 милиона европейци използват еврото като своя валута всеки ден, след като България стана 21-вата страна в еврозоната. Това написа днес във "Фейсбук" страницата си президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард.

"Сърдечно приветствам България в семейството на еврото и управителя (Димитър) Радев на масата на Управителния съвет на ЕЦБ във Франкфурт", заяви Кристин Лагард, президент вчера при официалното влизане на страната ни сред тези използващи еврото за своя валута. Тя допълни тогава, че "верото е мощен символ на това, какво може да постигне Европа, когато работим заедно, както и на споделените ценности и колективната сила, които можем да използваме, за да се справим с глобалната геополитическа несигурност, пред която сме изправени в момента".

Свързани статии

ЕЦБ отбеляза официалното приемане на еврото от България, със светлинна инсталация, проектирана на основната й сграда във Франкфурт.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кристин Лагард EЦБ евро
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem