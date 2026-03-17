Назарян за удължителния бюджет: Изчакахме доста дълго

“Приоритетите, които останаха, са удължителният закон за бюджет на второ гласуване, както и законите по Плана за възстановяване и устойчивост, касаещи четвърто и пето плащане”, каза председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Тя добави, че в четвъртък ще бъде последното заседание на парламента, като това не означава, че по време на ваканция в извънредни случаи, както и с 1/5 подписи на народни представители няма възможност да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание, когато се налага.

Председателят на НС се включи в заседание на правната комисия, което обаче поради липса на кворум не се състоя.

“Изчакахме доста дълго, прозвъняхме всички членове на комисията, отказват да присъстват, така че да може да се разгледа т.нар. Закон за лобизма на второ четене, за да влезе в програмата за утре. Има и обединен доклад на законите за Наказателния кодекс, но не може да тръгне правна комисия, сигурно утре ще има нов опит“, обясни пред медиите Назарян.

Тя добави, че в момента заседава бюджетна комисия за удължителния закон, както и комисията по транспорт и съобщенията, социалната комисия също ще заседава, така че “очакваме от тях също да има доклади, за да можем да ги включим и да ги разгледаме на второ гласуване, включително Законът за обществения транспорт, който също е изискване по ПВУ“.