BGONAIR Live Новини Днес | 22

Скиор е загинал в Пирин

Той е на около 55 години

12.01.2026 | 08:08 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Скиор е загинал на място в Пирин.

Сигналът до Планинската спасителна служба е получен в следобедните часове вчера, съобщи БНТ. 

По първоначалната информация от ПСС скиор на около 55 години е излязъл извън пистите и заради лошите метеорологични условия се е подхлъзнал и при лошия терен е ударил главата си.

От ПСС потвърдиха, че той е загинал на място. Скиорът е бил без предпазна каска. 

Няколко екипа на ПСС веднага са реагирали на сигнала, но за съжаление, те само са констатирали смъртта. Загиналият е български гражданин, на около 55 години.

скиор ПСС Пирин
