Новини

Съветът по сигурност към МС проведе заседание, обсъди ситуацията във Венецуела

Специално внимание бе обърнато на Иран и сценарийте за Украйна

12.01.2026 | 15:49 ч. 13
Снимка: МС

Снимка: МС

Под ръководството на министър-председателя Росен Желязков се проведе заседание на Съвета по сигурност към Министерския съвет, на което беше приет Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2024 г.

В рамките на заседанието членовете на Съвета разгледаха подробно актуалната ситуация във Венецуела и потенциалните рискове за регионалната и глобалната сигурност, както и очакваните геополитически развития, свързани с Гренландия.

Специално внимание беше отделено на обстановката в Иран, вътрешнополитическите процеси в страната и тяхното отражение върху стабилността в Близкия изток.

Обсъдени бяха също възможните сценарии за развитие на конфликта в Украйна, дипломатическите усилия за постигане на устойчив мир и влиянието им върху европейската и международната сигурност, като беше подчертано значението на координирания и последователен подход на България в рамките на съюзническите формати.

Премиерът Желязков благодари на всички за активната работа и увери участниците, че правителството ще продължи да следи внимателно всички процеси, свързани със сигурността на нашата страна.

Съвета за сигурност МС заседание Венецуела Иран Украйна
