IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Извънредно заседание на Съвета за сигурност заради особения управител в "Лукойл"

Очакванията са да се назове и кой е назначен за особен управител

14.11.2025 | 10:12 ч. Обновена: 14.11.2025 | 10:15 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Министър-председателят Росен Желязков свиква спешно заседание на Съвета за сигурност към Министерски съвет във връзка с посочване и предложение по избор за особен управител на “Лукойл“.

Председателят на НС Рая Назарян съобщи, че Съветът за сигурност ще има заседание още днес. Това е причината премиерът Росен Желязков отново да не вземе участие в днешното пленарно заседание и блицконтрол.

В блицконтрола ще участват само вицепремиерите - в залата са Атанас Зафиров, Томислав Дончев и Гроздан Караджов. 

Свързани статии

Припомняме, че в Държавен вестник вече са обнародвани промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Съвет за сигурност извънредно заседание Росен Желязков Лукойл особен управител
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem