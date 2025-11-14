Извънредно заседание на Съвета за сигурност заради особения управител в "Лукойл"

Министър-председателят Росен Желязков свиква спешно заседание на Съвета за сигурност към Министерски съвет във връзка с посочване и предложение по избор за особен управител на “Лукойл“.

Председателят на НС Рая Назарян съобщи, че Съветът за сигурност ще има заседание още днес. Това е причината премиерът Росен Желязков отново да не вземе участие в днешното пленарно заседание и блицконтрол.

В блицконтрола ще участват само вицепремиерите - в залата са Атанас Зафиров, Томислав Дончев и Гроздан Караджов.

Припомняме, че в Държавен вестник вече са обнародвани промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.