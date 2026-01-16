Пияни роми нападнаха фелдшер в Павликени

Фелдшер от Спешна помощ в Павликени е бил нападнат и заплашен със смърт по време на нощно дежурство в село Върбовка.

Инцидентът се случил около 2:00 часа през нощта на празника Банго Васил, на който ромите празнуват Нова година.

Екипът на Спешна помощ получава сигнал за пострадал мъж, паднал по стълбите в село Върбовка. При пристигането на адреса медикът е посрещнат от няколко човека, които видимо са употребили алкохол.

При опит да го прегледа, без причина един от присъстващите му нанесъл три тежки удара в областта на гръдния кош.

Въпреки че извършителят е известен и има подадена жалба, към този момент от МВР не са предприети никакви действия по задържането му.

Все още няма задържани

Според "Нова телевизия" фелдшерът от Спешна помощ е Григор Караиванов, който има 50 години трудов стаж.

„Отидохме при падналия човек, който се оплакваше от болки в крака. Попитах го какво е станало и поисках да прегледам мястото. Докато се опитвах да събуя обувката му, за да видя счупването, един от присъстващите мъже внезапно стана агресивен“, разказва Григор Караиванов.

Според разказа на медика един от присъстващите му нанесъл три тежки удара в областта на гръдния кош.

Шофьорът на линейката, Владислав, също става свидетел на ситуацията. Екипът е бил принуден да избяга към линейката.

Григор Караиванов признава, че е физически пострадал – има болки в гръдния кош и е силно травмиран психически, но въпреки това продължава да изпълнява дежурствата си. „За 50 години това ми е за първи път. Повечето хора в селата ни познават и се отнасят добре, но има единици, които са злобни и искат нещата да стават само по техния начин, а не по правилния“, заключава той.