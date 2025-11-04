Нападнаха селски кмет след разкрития за незаконно изхвърляне на отпадъци

Строител нападна и нанесе побой на кмета на Дъскот Николай Митев. Екшънът се разиграл в понеделник около 10,00 ч. а причината за нападението е конфликт заради изхвърлени отпадъци..

Служители на полицейското управление в Павликени са задържали мъж на 36 години от село Дъскот, нанесъл удари на длъжностно лице, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Вчера кметът на павликенското село Дъскот Николай Митев е бил ударен от гражданин, на чиито работници е съставил акт за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци. След съставянето на акта 36-годишният жител на селото е отишъл в кметството, за да разговарят, стигнало се до конфликт и той нанесъл удар в областта на лицето на кмета.

Инцидентът се разиграл в присъствието на полицейски служител, който лично станал свидетел на ситуацията.

Общината разполага с обособена площадка за едрогабаритни и строителни отпадъци. За ползването ѝ се заплащат такси, които не са високи, но въпреки това работниците не са спазили правилата и са изхвърлили отпадъците на забранено място.

Пред "Янтра ДНЕС" битият кмет разказа, че в петък при обход в землището на селото установил, че на торището, където местните жители изхвърляли растителните отпадъци от градините си, имало и строителни отпадъци. Кметът засякъл и товарен бус, от които семейство роми изхвърляли тухли.

"Направих им забележка и казах, че тук не могат да хвърлят такива неща и им дадох срок до понеделник, за да разчистят изхвърленото", разказа кметът Митев. В понеделник сутринта, когато отишъл на място той установил, че не само тухлите не били махнати, а и имало изсипани и още строителни отпадъци.

"Обадих се на кварталния Борислав Христов и заедно отидохме при собственика на буса Кирил Кирилов. Кварталният го извика да дойде с нас до кметството да му съставим акт. Когато тръгнахме да се качваме на втория етаж, кварталният вървеше по-напред, а аз вървях последен. Кирил се спря и когато аз го задминавах, той внезапно ме удари с глава, а след това и с юмрук в лицето А след това започна да вика, че съм го нападнал. Оказа се, че е ходил и в Спешна помощ, за да му вадят медицинско, но не са му дали. А аз съм си извадил медицинско, че имам аркада над едното око и ще го съдя за нанесена телесна повреда", категоричен е кметът Митев.

Той разказа също, че това не е първият конфликт с въпросния Кирил. Преди време той имал кон, който пускал безконтролно да обикаля из селото и да прави поразии.

Кметът на Община Павликени, инж. Емануил Манолов, застана категорично в подкрепа на Митев.

"Недопустима проява на агресия срещу длъжностно лице. Кметът Николай Митев е бил нападнат от гражданин, докато е изпълнявал служебните си задължения – съставяне на акт за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци. На място е присъствал и полицейски служител, който е станал свидетел на инцидента. Подобни действия срещу представители на местната власт са не само позорни, но и наказуеми по закон! Обществото ни не може да търпи агресия, заплахи и опити за сплашване на хора, които просто си вършат работата. Изразявам пълна подкрепа към кмета на Дъскот и осъждам всяка форма на насилие и неуважение към институциите. Община Павликени заявява, че няма да толерира изхвърлянето на строителни отпадъци извън регламентираните места. Още повече, когато сме изградили депо за строителни отпадъци и сме регулирали процеса, така че да е удобно за всички граждани. Законът трябва да бъде спазван от всички – без изключения", заявя в специално обръщение общинският кмет.

След намесата на полицията нападателят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е започнато досъдебно производство.