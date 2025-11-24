IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Нападнаха известния публицист Владо Перев

Той е бил ударен в лицето, очилата са му счупени

24.11.2025 | 19:09 ч. Обновена: 24.11.2025 | 19:23 ч. 9
В магазин в столицата на РСМ Скопие физически беше нападнат известният македонски българин, публицистът Владо Перев, съобщава БГНЕС.

80-годишният Перев е бил ударен няколко пъти в лицето и са му счупени очилата. Самият Перев е подал сигнал в полицията и инцидентът е регистриран от органите на реда. До момента няма официална информация за инцидента.

Това е поредният инцидент с македонски българин в РСМ, където от страна на властите се води груба антибългарска пропаганда, включително и от официални лица и контролирани от тях медии и фалшиви профили в социалните мрежи. 

