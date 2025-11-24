Нападнаха известния публицист Владо Перев

В магазин в столицата на РСМ Скопие физически беше нападнат известният македонски българин, публицистът Владо Перев, съобщава БГНЕС.
80-годишният Перев е бил ударен няколко пъти в лицето и са му счупени очилата. Самият Перев е подал сигнал в полицията и инцидентът е регистриран от органите на реда. До момента няма официална информация за инцидента.
Това е поредният инцидент с македонски българин в РСМ, където от страна на властите се води груба антибългарска пропаганда, включително и от официални лица и контролирани от тях медии и фалшиви профили в социалните мрежи.