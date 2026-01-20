Александър Маринов: Не виждам партньор на Радев от партиите в сегашния парламент

Партията или партиите мандатоносител на проект на Румен Радев имат значение, но първо трябва да гледаме неговите кандидати за народни представители и то хората, които ще поведат листите в избирателните райони, разбира се и предизборната платформа трябва да се гледа.

Това каза пред БНР проф. Александър Маринов, бивш председател на Стратегическия съвет при президента Румен Радев, съучредител на партия "България може". Радев или хора от екипа му вероятно вече са премислили листите с кандидати, смята той.

"В Радев ще видят възможност всякакви хора и напливът ще бъде много голям. Важно е дали тези хора имат качества и дали не носят някакви компрометиращи характеристики, не е въпросът дали са от някакви други партии. ... Най-добре би било, ако тези хора, които тръгнат с него, допринасят за партията, а не черпят от неговия рейтинг", коментира проф. Маринов.

Идва моментът на истината, когато Румен Радев тръгне на избори, ще бъдат извадени много неща и за хората около него, надявам се да са съчинени, а да не са верни, посочи още той.

Според Александър Маринов е трудно да се прогнозира резултатът, който би постигнал бъдещият проект на Радев, важно е да се види и кой ще бъде служебен премиер, кой ще е министър на вътрешните работи, както и какъв ще е начинът на гласуване, защото всичко това има отношение към организирането и провеждането на изборите, както и избирателната активност в деня на вота.

Ще се нагледаме на всякакви опити за оцеляване на "всички тези, които

вероятно ще изтекат в канала на българската политика

смята проф. Маринов.

По думите му излизането на терена на Румен Радев не е реакция на протестите през декември:

"Това е било предвидено да се случи сега, но аз, признавам, през последните седмици изпитвах съмнение, че той ще го направи". Не виждам приемлив партньор на формацията на Радев от настоящите в парламента, заяви той и добави, че може пък в НС да влязат и други нови партии.

"Ако се окаже в ситуация, че не може да управлява успешно и солидно, Радев ще предизвика нови избори и тогава ще получи по-добър резултат", прогнозира проф. Александър Маринов.