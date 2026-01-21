Непалци ще събират боклука в "Изгрев", сегашните искали 3500 евро

Боклукът в столичния район "Изгрев" ще се събира от новоназначени непалци, съобщи кметът д-р Делян Георгиев.

"Изгрев" няма да се поддаде на шантаж и изнудване! След успешното стартиране на районния ни план за сметопочистване и сметоизвозване през месец декември, при който успяхме бързо и ефективно да почистим битовите отпадъци от кварталите с наша техника, работници и организация, започнаха непредвидени проблеми. Товарачите на кофите и шофьорите на специализираните камиони започнаха да бойкотират работата. Категорично отказаха да правят по два курса дневно до завода за боклук, като спираха работа след като напълнят камионите и демонстративно си тръгваха към 11:00 - 12:00ч., оставяйки техниката в двора на общината", описа ситуацията Георгиев.

Работниците в момента поискали сериозни заплати, за да си вършат работата.

"Работата започна да буксува и да се забавя значително. Въпреки нашите опити да ги задължим, същите отлично знаейки, че София и “Изгрев” са в затруднено положение, упорито отказваха да правят нужните два курса и нагло поискаха увеличение на заплатите, респективно 2500 евро за всеки товарач и 3500 евро за шофьор! На моите аргументирани протести срещу това некоректно поведение, ми бе заявено да се кача заедно с администрацията на камионите и да си чистим сами “скапания район”, ако не - да се заринем в боклуци.

Изминаха няколко мъчителни седмици, в които се опитвахме всячески да накараме работниците да си вършат задълженията коректно. За жалост, очаквано “удряхме на камък” всеки път. В същото време, други желаещи да извършват тази работа няма. Никой не отговори на обявите и търсенията ни. До днес. С много усилия, успяхме да намерим нови работници от Непал, които макар и неопитни, да сменят настоящите. Незабавно издадох заповеди за уволнение на всички саботьори, възползващи се от тежката ни ситуация най-нагло", добавя кметът.

Той призова за търпение жителителите на трите квартала в района.