Колумбийски наемнически подразделения, действащи по време на военните действия в Украйна, са разположени за подкрепление на 21-ва отделна механизирана бригада на украинската армия близо до селището Великая Рибица в Сумска област, където продължават сраженията с руските сили. Това следва съобщения от редица източници, включително френския военен кореспондент Лоран Брайар, че броят на южноамериканците, участващи в бойни операции срещу Русия, "расте експоненциално". Колумбийците и бразилците са далеч най-многобройни, пише MWM. Операциите на колумбийските наемнически части на фронта придобиват все по-голяма публичност, като редица западни медии са ги интервюирали и са заснели техните операции.

През март руски държавни източници съобщиха, че украинските власти използват строителни работи като прикритие за набирането на колумбийски граждани за бойни операции, позовавайки се на документи, намерени в телефона на колумбийския военен наемник Хосе Луис Почеко Навара, който се е предал на руските сили.

Колумбийските и бразилските наемнически части играят значителна и нарастваща роля в руско-украинската война,

главно поради сериозния недостиг на личен състав, с който се сблъскват украинските въоръжени сили. Въпреки че осигуряват безценна и относително евтина работна ръка, широкомащабното използване на колумбийски бойци е свързано с рискове за сигурността, като разследване на Украинската служба за сигурност (SBU) през юли 2025 г. разкри, че наркотрафиканти от Централна и Южна Америка се инфилтрират в подразделенията на Украинския чуждестранен легион, за да натрупат опит в управлението на дронове с изглед от първо лице.

Чуждестранните наемници са били разгърнати за широк спектър от роли, включващи не само бойни задачи на фронтовата линия, но и специални операции. Полски и американски наемници, включително Полският доброволчески корпус и военната организация "Американска група за напреднало наблюдение", са изиграли особено централна и видна роля във военните действия. Руските сили са избрали чуждестранния персонал за мишени, като един забележителен пример е ударът срещу щаба на група европейски контрактори, предимно от френски произход, през януари 2024 г., който причини най-малко 80 жертви, от които 60 или повече са загинали. Този персонал се състои от „висококвалифицирани специалисти, които работят с конкретни оръжейни системи, твърде сложни за средностатистическия украински наборник“, според доклади на руските държавни медии.