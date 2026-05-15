Млада жена на тротинетка е блъсната на пешеходна пътека в Пловдив

Пострадалата е откарана в болница

15.05.2026 | 09:57 ч. Обновена: 15.05.2026 | 10:02 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Жена на 20 г. е била блъсната от лек автомобил при преминаване с управляваната от нея електрическа тротинетка по пешеходна пътека в Пловдив, съобщиха от МВР в Пловдив. 

Пострадалата е транспортирана в болница за прегледи. 

Инцидентът е станал на кръговото кръстовище на бул. "Марица - Юг" при Водната палата. Сигналът за него е получен малко след 7:30 ч. сутринта. 

Шофьорът на автомобила, на 58 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотици, стойностите са отрицателни, предаде БТА.

Движението в района на катастрофата вече е освободено.

тротинетка пешеходна пътека Пловдив
