Задържаха двама, откраднали 500 евро от румънец

Те пътували в една кола

15.05.2026 | 10:04 ч. Обновена: 15.05.2026 | 10:04 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Двама мъже са арестувани, след като откраднали пари от румънец.Задържаните са на 19 и 29 години, съобщиха от полицията.

В четвъртък сутринта на тел. 112 е получен сигнал от румънски гражданин, който обяснил, че са му били откраднати 500 евро. В хода на разследването е изяснено, че той е пътувал с автомобил с двама непознати за Букурещ и в района на село Вардим е станала кражбата.

В същия ден автомобилът и пътувалите в него двама мъже – на 19 и 29 години, съответно от Никопол и Обнова, и двамата неизвестни до момента на полицията, са установени. Мъжете са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. 

кражба МВР
