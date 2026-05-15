Ново огнище на менингит в Рединг, студент почина

Студент е починал, а двама други в момента се лекуват след огнище на менингит в Рединг, потвърди Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA), съобщава The Independent.

Един от потвърдените случаи е менингит B (MenB), същият щам, свързан с фатални случаи в Кент по-рано тази година.

На близките контактни лица се предлагат превантивни антибиотици, въпреки че агенцията уверява обществеността, че рискът остава нисък.

В изявление в четвъртък UKHSA заяви, че специалисти "работят с местните власти и партньори след три случая на менингококова инфекция (менингит) при млади хора в Рединг“.

Починалият студент е посещавал колежа Хенли в Оксфордшир.

"Уважаеми пациенти, тази сутрин (14 май) се свързахме с Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство относно много тъжната новина, че студент в колежа Хенли е починал със съмнение за менингококова болест“, се казва в изявление на общопрактикуващия лекар.

"Те потвърдиха, че активно се свързват с тези, които може да са изложени на риск поради тясна връзка със засегнатия студент. Ако Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство не се е свързала с вас, тогава в момента не се нуждаете от лечение. Персоналът и студентите са уведомени, че могат да посещават колежа както обикновено", се казва още в изявлението.

Броят на потвърдените случаи е много нисък, така че в момента няма планове за местна програма за спешна ваксинация срещу менингит.

Епидемия през март

Двама студенти починаха при епидемия от менингит в района на Кент през март.

Д-р Рейчъл Миъркъл, консултант по здравна защита, каза: "Студентите и персоналът, естествено, ще се притесняват от вероятността от по-нататъшни случаи, но менингококовият менингит изисква много близък контакт, за да се разпространи, а големите огнища, каквито видяхме наскоро в Кент, за щастие са рядкост".

"Работим в тясно сътрудничество с партньори и предоставихме съвети за обществено здраве и превантивно антибиотично лечение на близките контакти на случаите. Менингококовата болест не се разпространява лесно и рискът за широката общественост остава нисък", се казва още в изявлението,