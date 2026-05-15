ПП след изборите: Богдан Богданов за грешките, реформите и цените

Богдан Богданов, депутат от ПГ на “Продължаваме промяната“, направи равносметка за изминалите избори и какви поуки трябва да си направи партията от тях.

“Загубихме изборите, факт. Пренасочи се обществената енергия към нов политически субект, който в случая имаше едно доста по-широко покритие от гледна точка на различни тези, които заемаше в цялото обществено пространство. И ние тепърва трябва да си извадим поуките от начина, по който беше направена цялата кампания и от начина, по който ние оттук нататък трябва да продължим да работим, за да можем да разширяваме общността от хора и да разширяваме подкрепата за “Продължаваме промяната“, коментира Богданов пред bTV.

Разделението на ПП и ДБ

По отношение на развира между ПП и ДБ, Богданов каза, че това не трябва да се приема като “счупване” на партньорството.

“Не мога да говоря за някакво счупване, за някакво концептуално разделение. Ние имаме с нашите колеги области на припокриване, но ние винаги сме били различни партии, като партии с различни приоритети“, коментира депутатът. Богданов добави, че тепърва ще се види дали разделянето в две парламентарни групи е било грешка.

“Ние имаме нашия общ подход, включително и обща кандидатура за президентските избори. Така че тепърва ние имаме много общи проекти и каузи, по които ще се борим, но същевременно имаме и различни политики. С тези различни политики ние целим и да разширим тежестта на следващите избори на тази цялостна демократична общност“, каза Богданов.

По повод обсъжданите имена за президентската надпревара, сред които и това на Андрей Гюров, депутатът от ПП подчерта, че има разписан механизъм за излъчване на кандидат.

“Смятам, че има един доста изчистен процес по това как се номинират и как се избират кандидатите и споразумението, което е подписано с колегите от “Да, България“ и ДСБ, ясно дефинира процеса и ние заставаме зад него“, заяви той.

Съдебната реформа

Богданов коментира и съдебната реформа, като подчерта, че по темата има широка парламентарна подкрепа.

“Още вчера се видя, че това е тема, която има широка подкрепа в парламента. И трите законопроекта – и наши, и на колегите от “Да, България“, и на “Прогресивна България“ – бяха подкрепени с пълно мнозинство“, каза депутатът.

По думите му първо трябва да бъде изчистена законовата рамка, преди да се говори за конкретни кандидатури.

“Разбира се, ние ще имаме нашите номинации, но смятам, че тепърва трябва да бъде първо изчистен законът, за да е ясен процесът и да имаме възможно най-ясна и чиста рамка, в която да влезем, когато става въпрос за конкретни имена“, добави той.

Инфлацията и галопиращите цени

Друг акцент в разговора беше темата за инфлацията и цените на хранителните продукти. Богданов разкритикува предложенията на управляващите за овладяване на цените, като ги определи като “козметични законодателни промени“.

“Смятам, че основните промени, които се случват в момента в двата закона – за защита на конкуренцията и за защита на потребителите – основно са насочени към козметични законодателни промени. Някои от тях поставят доста под въпрос възможността за конкуренция дори“, заяви той.

Като положителна стъпка Богданов посочи разширяването на обхвата на нелоялните търговски практики, но постави въпроса защо Комисията за защита на конкуренцията досега не е действала достатъчно активно.

Богданов посочи и проблеми в земеделския сектор, свързани със субсидиите.

“Не може в момента да излизат данни на министри на земеделието, че имаме хиляди животни, които са виртуални. Те не съществуват, а държавата плаща за тях“, каза Богданов.

По думите му това води до загуба на „няколко десетки милиона евро“ годишно и е сред причините България да внася голяма част от хранителната си продукция.