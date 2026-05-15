Говори Рубио: Какво се случи между Тръмп и Си зад затворените врати?

Държавният секретар Марко Рубио открехна завесата върху частните разговори между китайския президент Си Дзинпин и президента Доналд Тръмп. Пекин разчисти пътя за Рубио да кацне на китайска земя тази седмица, въпреки че държавният секретар е под строги санкции в продължение на близо шест години.

Рубио, дългогодишен "ястреб“ на Китай, който беше поставен в черния списък на комунистическия режим през 2020 г. заради острите си критики към състоянието на човешките права в режима, се очакваше да бъде "персона нон грата“ по време на посещението на президента Тръмп.

Китайски представители обаче сигнализираха, че действащите санкции няма да попречат на Рубио да участва в посещението, предлагайки техническа вратичка за избягване на дипломатическа катастрофа. Те посочиха, че ограниченията са свързани с предишните действия на Рубио като сенатор на САЩ, а не с настоящата му роля на висш дипломат на страната.

Първият ден на Тръмп и Си започна с пищна церемония по посрещане с червен килим, военна почетна гвардия, маршируващ оркестър и стотици ученици, развяващи американски и китайски знамена.

След това лидерите се оттеглиха в Голямата зала на народа за първия си официален кръг двустранни срещи, продължил около два часа, където обсъдиха теми, вариращи от войната в Близкия изток до търговията с Тайван.

Статутът на Тайван е вечна гореща точка

По време на разговорите при закрити врата Си отправи официално предупреждение към Тръмп, заявявайки, че продължаващото напрежение относно Тайван може да застраши цялостните отношения между САЩ и Китай.

На въпроса каква е позицията на администрацията в момента по отношение на Тайван и какво е било обсъждано, Рубио запази отговора в тайна.

"Нашата политика по този въпрос не се е променила“, каза Рубио пред NBC News и добави: "Тя е била доста последователна в рамките на множество президентски администрации и остава последователна и сега".

Си последователно обещава да постави Тайван под китайски контрол, оставяйки военните действия на масата за обсъждане. Но Рубио предупреди, че всеки опит това да се направи със сила би бил "ужасна грешка“.

"Това би имало последствия в световен мащаб, не само в Съединените щати и ние го оставяме дотук", добави държавният секретар на САЩ.

САЩ не иска помощ

Тръмп определи разговорите като "изключително позитивни“, като дори покани Си в САЩ по-късно тази година.

Рубио потвърди в интервю за NBC News, че макар двамата лидери да са обсъдили надвисналата криза с Иран по време на срещата си, САЩ в крайна сметка не търсят помощ от комунистическия режим.

Дискусията им се фокусира до голяма степен върху продължаващата война с Иран.

"Китайската страна заяви, че не е за милитаризиране на Ормузкия проток и не е за система за събиране на такси и това е нашата позиция“, каза Рубио, след като Тръмп и Си проведоха повече от два часа разговори.

Очакваше се президентът да използва срещата си на върха със Си, за да търси пробив в иранската война.

В момента залозите не биха могли да бъдат по-високи: контролът на Иран върху Ормузкия проток на практика парализира световния енергиен транспорт, тласна цените на газа към вертикално покачване и удари тежко семействата на бензиностанциите.

Тръмп отдаде заслуженото на Китай, заявявайки, че миналия месец са помогнали да се убеди Иран да преговаря със САЩ за прекратяване на огъня.

"В даден момент не сме имунизирани срещу световните цени на петрола, защото купуваме от световния пазар, но други страни по света плащат много по-висока цена. Те също трябва да се включат в това", на мнение е Рубио.

Държавният секретар подчерта, че "Тръмп не го е молил за нищо“, визирайки Си.

"Не искаме помощта на Китай. Не се нуждаем от тяхната помощ“, категоричен е Рубио.

Пътуването на президента до Китай беше отложено с шест седмици – поради участието му във войната с Иран. Китай отвърна на ударите на САЩ и Израел, които започнаха в края на февруари, и поиска решение, което да сложи край на военната офанзива.

Във войната обаче имаше област на положително припокриване. Рубио каза, че двамата лидери са били категорично единодушни, че Иран никога не трябва да разработва ядрено оръжие.

Доклад на китайското правителство за срещата между президента Тръмп и президента Си Дзинпин пропусна всякакво пряко споменаване на Иран.

Според държавната информационна агенция Синхуа, в официалното съобщение се отбелязва само, че лидерите "са обменили мнения по основни международни и регионални въпроси, включително ситуацията в Близкия изток“.

Рубио обясни, че президентът е имал и други приоритети.

Джими Лай, отявлен критик на Комунистическата партия, е определен от Китай като "мозъка“ зад продемократичните протести, които се проведоха в Хонконг през 2019 година.

По време на интервюто си за NBC News, държавният секретар Марко Рубио потвърди, че президентът се е застъпил за освобождаването на Лай по време на срещата на върха.

"Президентът винаги повдига този и няколко други случая и очевидно се надяваме да получим положителен отговор от това“, каза Рубио.

На въпроса дали САЩ биха осигурили дом за Лай, ако бъде освободен от китайски служители, Рубио не даде директен отговор, но изрази гъвкавост по отношение на условията за освобождаването му.

"Ще бъдем отворени за всяко споразумение, което би било подходящо за тях, стига да му бъде дадена свобода“, каза Рубио.