"Метрополитен" с позиция за спящите и пиещи полицаи

"Метрополитен" излезе с официална позиция, след като общински съветник сигнализира за скандално поведение на полициа, които играят игри, пият и спят по време на дежурство. Сигналът все още е непотвърден, но пък е придружен със снимки.

"Във връзка непотвърдена информация и публикация в социалните мрежи от общински съветник в СОС, бихме искали да уточним следното:

"Метрополитен" ЕАД е стратегически обект от значение за националната сигурност на Република България и е част от критичната инфраструктура, за това на основание чл. 92, ал. 1 от ЗМВР, охраната се извършва от служители на Министерство на вътрешните работи.

МВР осъществява охрана на тези обекти с полицейски органи, както и контрол върху дейността и изпълнение на служебните им задължения.

Сигурността на пътниците винаги е приоритет за "Метрополитен" ЕАД и се осъществява чрез 24-часово видеонаблюдение и бърза реакция при инциденти, съвместно с МВР.

"Метрополитен" ЕАД е изпратил запитване до вътрешното министерство, с искане за проверка на изнесената информация и след получаването на отговора, ще отговори официално по темата".