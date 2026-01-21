IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
"Метрополитен" с позиция за спящите и пиещи полицаи

21.01.2026 | 16:37 ч. 5
"Метрополитен" с позиция за спящите и пиещи полицаи

"Метрополитен" излезе с официална позиция, след като общински съветник сигнализира за скандално поведение на полициа, които играят игри, пият и спят по време на дежурство. Сигналът все още е непотвърден, но пък е придружен със снимки.

"Във връзка непотвърдена информация и публикация в социалните мрежи от общински съветник в СОС, бихме искали да уточним следното:

"Метрополитен" ЕАД е стратегически обект от значение за националната сигурност на Република България и е част от критичната инфраструктура, за това на основание чл. 92, ал. 1 от ЗМВР, охраната се извършва от служители на Министерство на вътрешните работи.

МВР осъществява охрана на тези обекти с полицейски органи, както и контрол върху дейността и изпълнение на служебните им задължения.

Сигурността на пътниците винаги е приоритет за "Метрополитен" ЕАД и се осъществява чрез 24-часово видеонаблюдение и бърза реакция при инциденти, съвместно с МВР.

"Метрополитен" ЕАД е изпратил запитване до вътрешното министерство, с искане  за проверка на изнесената информация и след получаването на отговора, ще отговори официално по темата".

