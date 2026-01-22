Костадинов: Да отиваме бързо на избори на 29 март докато е възможно ВИДЕО

За възможно най-бързо назначаване на служебен кабинат и отиване на предсрочни парламентарни избори на 29 март призова лидерът на „Възраждане" Костадин Костадинов.

„Виждате, че кризата се задълбочава и очевидно Народното събрание се намира в задънена улица – нещо, което ние казваме и повтаряме вече от месеци насам", каза той.

Костадинов е категоричен, че Законопроектът за изменение и допълнение на Изборния кодекс не трябва да бъде гласуван.

„Няма мнозинство дори вътре в представителите на разпадащата се коалиция в момента, защото виждаме, че БСП е в разпад. Тези хора рискуват ексцесии вътре в парламента, защото ние няма да допуснем поредното изнасилване на българската демокрация", добави лидерът на „Възраждане".

Няма да допуснем с цената на фалшификации и на извращения на изборния процес да гарантират оцеляването си в българския политически живот, категоричен е Костадинов и призова този цирк днес да спре.

„Това, което призовахме още миналата седмица, беше максимално бързо да се създаде служебен кабинет. Миналата седмица третият мандат беше върнат. Сега, една седмица по-късно, нямаме служебно правителство. Президентът можеше това нещо да го направи в събота или в неделя, той не го е направил. Очевидно е, че се тупка топката", каза той и отбеляза, че в един момент се оказва, че изборите се протакат и „вървим смело" към отпадането на 29 март като потенциална дата за провеждането на предсрочния вот.

После идват избори или на Цветница, или на Великден – това ли иска Румен Радев в момента, попита Костадинов и напомни, че българите искат максимално бързо избори и това правителство, което подаде оставка преди месец и половина, да си ходи, а не да продължава да управлява.

„Не е добре да се дава четвъртият мандат на ГЕРБ и ДПС", заяви лидерът на „Възраждане", като поясни, че това означава да им бъде дадена възможност да продължат да работят още.

По думите му, ако действително Радев искаше бързи избори и бързо да прекрати корупционните практики в Министерски съвет, той трябваше максимално бързо да назначи служебен кабинет.

Костадинов се надява Илияна Йотова по-скоро да се закълне и да наложи вето върху законопроекта за промени в Изборния кодекс.

„Няма смисъл от повече коментари – възможно най-скорошни избори, най-бързо назначаване на служебното правителство и да отиваме на избори на 29 март докато все още е възможно, защото всичко останало ще създаде впечатления за някакви задкулисни договорки с ГЕРБ и ДПС. Това не ни харесва", каза още Костадинов.

Заседанието на парламента днес беше закрито, след като и при третата проверка нямаше кворум.

Регистрирани - 116 народни представители, няма кворум. Закривам днешното пленарно заседание, заяви председателстващият заседанието Костадин Ангелов. Той добави, че следващото заседание е утре в 9:00 часа.

При третата проверка на кворума в залата се регистрираха 61 депутати от ГЕРБ-СДС, 27 от "ДПС-Ново начало", осем от "БСП-Обединена левица", 16 от "Има такъв народ" и четирима нечленуващи в група. В регистрацията не участваха "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи", "Морал, единство, чест" и "Величие".