Надежда Нейнски: Какъв е правният статут на Съвета за мир?

Заседанието на Европейския съвет в четвъртък не излезе с официално решение за Съвета за мир – нито казва, че е в унисон с европейската политика, нито я осъжда. Няма никаква позиция и от Европейския парламент. Вероятно причината за въздържане от решение е неясния правен статут на тази инициатива. Това каза бившият външен министър Надежда Нейнски пред Нова тв.

Тя посочи, че за да има международен договор, той трябва да е получил ратификация от американския Сенат, „нещо, което очевидно го няма”. Освен това правото на пожизнено председателство противоречи на американската конституция, допълни тя.

„Има правна фигура, която се казва sole executive agreement, която не се нуждае от ратификация от Сената и не е част от международното право. При sole executive agreement се допуска да има пожизнено председателство за разлика от международните договори, където нито по американската конституция, нито по международното право е разрешено. Най-вероятно ние сме подписали точно такъв документ, който американците го наричат харта и е по-скоро подкрепа на една инициатива”, обясни бившият външен министър.

Нейнски беше категорична, че за да бъде ЕС уважаван партньор на САЩ, той трябва да е единен, съответно страните да имат единна външна политика.

Дипломатът коментира и избора на Николай Младенов за върховен представител за Газа. Нейнски подчерта, че той е избран в лично качество, а не като представител на България.

Бившият външен министър запита какво целим с включването в Съвета за мир, какви са ползите за България и какви ще бъдат последствията.

„Това, което направи впечатление по отношение на Съвета за мир, е че сякаш у нас е започнала предизборната кампания и съревнованието между „Дондуков” 1 и „Дондуков” 2. Оказа се, че поканата е била първоначално пристигнала при Румен Радев, който обаче я използва, за да си направи пиар. Логичен е и въпросът защо посланикът не е информирал външно министерство, защото излезе така, че ведомството е разбрало за поканата от Радев”, коментира още Нейнски.