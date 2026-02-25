"Гранична полиция“ не е възлагала ангажименти и правомощия на НПО-то на Калушев

Не са възлагани каквито и да било ангажименти или правомощия на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) от страна на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП), това съобщиха за БТА от дирекцията по запитване на агенцията. От „Гранична полиция“ допълват, че нямат сключени споразумения за съвместна дейност между с НАКЗТ.

От ГДГП допълват обаче, че през ноември 2024 г., поради необходимост, при изпълнение на дейност от служители на Регионална дирекция „Гранична полиция“-Драгоман (РДГП-Драгоман) при ГДГП за пресичане на незаконна дейност по линия „нелегална миграция“ в близост до хижа „Петрохан“, на основание чл. 4 от Закона за МВР (ЗМВР) („Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни да оказват съдействие и да спазват разпорежданията на органите на МВР, издадени при или по повод осъществяване на определените им със закон функции“), е предоставен дрон с термовизионно наблюдение от представители на НАКЗТ, с което е подпомогната полицейската работа на терен. От ГДГП уточняват, че при оказаното еднократно съдействие на НАКЗТ няма възникнали инциденти.

Също така в РДГП-Драгоман не са регистрирани сигнали за превишени правомощия от страна на НАКЗТ.

От 2022 г. до момента са получени четири сигнала, засягащи дейността на сдружение НАКЗТ и на свързани с неправителствената организация лица. Това пише в доклад на дирекция „Инспекторат" към МВР, публикуван на сайта на ведомството.

На 2 февруари в района на бившата хижа „Петрохан“ в Северозападна България бяха открити трима мъже, простреляни смъртоносно, а част от бившата хижа – опожарена. Труповете на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев бяха наредени в една редица пред хижата.

На 8 февруари бяха намерени мъртви в кемпер под връх Околчица - Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишният Александър.

Разследващите определят случая като безпрецедентен. Все още много въпроси около разследването остават без отговор.