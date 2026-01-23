Испания няма да се включи в Съвета за мир

Испанският премиер Педро Санчес съобщи, че страната му няма да се включи в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп, инициатива, подкопаваща според критици ООН, предаде ДПА.

"Оценяваме поканата, но ще я отклоним", каза Санчес пред репортери след лидерска среща на ЕС в Брюксел. "Правим това основно и най-вече в името на последователността", посочи испанският лидер и добави, че решението е в съответствие с многостранния (мултилатералния) ред, системата на ООН и международното право.

Премиерът на иберийската страна добави като аргумент и че това тяло "не включва Палестинската автономна власт".

Вчера Тръмп официално даде началото на Съвета в кулоарите на Световния икономически форум в швейцарския алпийски курорт Давос. Това стана на церемония по подписване на устава, в която участие взе пъстра и изненадваща група страни.

Около 60 правителства бяха поканени да се присъединят, но само малцина от западните съюзници на Вашингтон приеха публично. Засега Унгария и България са единствените подписали членове на ЕС, отбелязва ДПА.

Сред другите страни, положили подписа си, са Аржентина, Израел и Саудитска Арабия.

Два от най-големите противници на Вашингтон Русия и Китай са поканени, но засега не са поели твърд ангажимент.

Първоначалният замисъл на Тръмп за Съвета бе да организира и ръководи възстановяването на ивицата Газа след войната между Израел и палестинското движение "Хамас".

Но след това той лансира по-амбициозна идея структурата да решава кризи и конфликти по целия свят. По думите на Тръмп на вчерашната церемония тя "може да разпростре дейността си" и отвъд Газа.

Според много анализатори подобно предложение е атака срещу ООН, организация, която Тръмп казва, че уважава твърде много, но която многократно е критикувал, че не се справя в решаването на конфликти, пише БТА.