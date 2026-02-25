Нидерландска медия оцени високо SENSHI

Международната бойна верига SENSHI получи престижно признание от една от най-големите специализирани медии в Нидерландия – Vechtsport Info. В своя публикация изданието отличи SENSHI като една от значимите кикбокс сцени в Европа и я определи като „мястото, където искаш да се биеш“.

В статията се подчертава, че за сравнително кратко време SENSHI се е утвърдила като сериозен фактор в международния кикбокс, предоставяйки платформа на бойци от различни държави да се изправят срещу силна конкуренция и да натрупат ценен международен опит извън рамките на националните първенства.

Сред нидерландските състезатели, които вече са се изявявали на ринга на SENSHI, са Томас Бриджуотър – брат на звездата Леви Рихтерс, както и Декстър Суис – тренировъчен партньор на бившия шампион Рико Верхувен. Силно впечатление с представянията си е оставил и Ерол Конинг.

„За тези състезатели SENSHI не е просто междинна спирка, а възможност да се докажат на широка европейска сцена“, отбелязват от Vechtsport Info.

Юбилейното 30-о издание с подкрепата на легендите

Предстоящото юбилейно 30-о издание на SENSHI ще бъде още по-специално заради участието на едни от най-големите имена в историята на кикбокса. Като съдии и рефери ще се включат нидерландските легенди Ернесто Хуст, Семи Шилт, Алберт Краус и Анди Зауер.

Присъствието им придава допълнителна тежест и международен престиж на събитието. В дните около галата те ще водят и тренировки по време на международния тренировъчен лагер, който традиционно събира бойци и треньори от различни държави.

Специален гост – Рей Сефо

За юбилейното издание в България ще пристигне и Рей Сефо – шесткратен световен шампион по кикбокс и муай тай и една от най-уважаваните фигури в тежката категория в историята на бойните спортове. Той ще бъде специален гост на SENSHI 30 Grand Prix и ще направи своя дебют като инструктор в международния тренировъчен лагер, който ще се проведе от 26 февруари до 1 март във Варна.

С участие на бойци от 13 държави, четирима представители на България и подкрепата на световноизвестни шампиони, SENSHI затвърждава позицията си като едно от водещите събития в международния кикбокс календар. Билети за SENSHI 30 Grand Prix може да закупите от Eventim.bg.