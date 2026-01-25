Хората в родното село на Радев го чакат на изборите с надежда, нямало да подведе народа

Оставката на Румен Радев като президент се превърна в една от най-коментираните теми и в родното му село Славяново. Какво очакват от него жителите на малкото харманлийско село?

В Славяново, доскоро наричано президентското село, днес живеят не повече от 600 души, за които Радев е пример.

"Той е от едно село, тръгнал е от нулата, постигнал е много повече от всички останали, които са имали някаква подкрепа. Той е човекът, който не търси преводачи, като образование отговаря изцяло. Да не говорим, че това е един интелигентен, възпитан и културен човек, който мисля, че няма да подведе хората", смята Десислава Станиславова.

По-възрастните хора в селото го помнят още от дете.

"До четвърти клас учи тук, така че го знаем много добре. Много е способен. Човек, който знае шест езика. Досега такъв президент не сме имали. Да сте го видели да чете? Не! Каквото той си е преценил, направил си е сметка за абсолютно всичко", казва Янка Иванова пред bTV.

В селото, в което най-голямата сметка в местния магазин е 20 евро и често пазаруват на версия до заплата, местните не вярват в промените.

"Селото виждате какво е. Живеем в локви, водата е на режим и президент да е от селото и който и да е - за нас няма полза. Канализация няма, какво да ви изреждам. Един единствен оператор имаме за интернет. Нямаме избор просто", казва Недялка Делева.

Хората в Славяново чакат включването на Румен Радев в парламентарните избори с надежда.