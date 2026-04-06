На мъжете в Германия под 45 г. им трябва одобрение от властите за по-дълъг престой в чужбина

В Германия мъжете между 17 и 45-годишна възраст ще трябва да получат одобрение от властите за престой в чужбина, който надвишава 3 месеца.

Това съобщиха от германското министерство на отбраната в писмено становище към Би Би Си. Мерките се предвиждат в нов закон за модернизация на военната служба, който е влязъл в сила на 1 януари тази година, предаде БТА.

Германският парламент прокара законопроекта заради руска заплаха, вследствие на пълномащабната инвазия в Украйна. Законовият акт предвижда в повечето случаи да се отпуска разрешение за пътуване. Новото изискване на практика остава незабелязано от германското общество до този петък, когато вестник във Франкфурт го оповестява.

Говорителят на министерството на отбраната заяви, че регулацията има за цел да подсигури надеждна система за регистрация в армията – да е ясно кой ще може да пътува в чужбина при евентуално извънредно положение. Подобна мярка е съществувала по време на Студената война, но според ведомството – „без практическо значение“.