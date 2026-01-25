Експерти: Оставката на Радев идва в подходящ момент

Ключовият момент през седмицата беше оставката на държавния глава Румен Радев. След решение на Конституционния съд, в петък Радев напусна “Дондуков” 2 като гражданин, оставяйки институцията на Илияна Йотова.

Избра ли Радев подходящ момент за оставка и как ще се промени политическата картина коментираха политолозите Атанас Радев и Борис Попиванов, както и социолозите Боряна Димитрова и Евелина Славкова.

Оставката

Според политологът Атанас Радев оставката на президента идва в подходящ момент. Политологът добави, че Румен Радев ползва ореола, който дава институцията. Прави прецедент в историята, каза политологът.

“Президентът Румен Радев е избрал последния възможен за него момент, за да подаде оставка и да се впусне в активната политика”, добавя социологът Евелина Славкова. По думите ѝ в политиката трудно може да се говори за “правилен“ или “неправилен“ момент в абсолютен смисъл, а по-скоро за различна степен на политическа цена и полза.

Според Славкова, ако Радев беше решил да създаде политически проект след края на мандата си, политическият ефект от подобен ход би бил значително по-слаб. Подаването на оставка по време на мандата му дава възможност да капитализира институционалната си легитимност, натрупаната публична видимост и образа си на действащ политически фактор, а не на политик, който се завръща след пауза. В този смисъл решението може да се тълкува като опит за максимално оползотворяване на политическия му ресурс.

Политологът Борис Попиванов също определи момента като подходящ и подчерта последователността в поведението на Радев. Той припомни, че Радев е направил заявка за втори мандат точно година преди изтичането на първия, а сега прави заявка за премиерски пост година преди края на втория си мандат.

Според политолога настоящият политически момент е благоприятен за навлизане на нов партиен проект заради изчерпването на политическия цикъл, започнал с протестите от лятото на 2020 година.

От личната позиция на президента Радев и от гледна точка на неговия политически проект, моментът е избран много подходящо, каза Боряна Димитрова. Тя отбеляза, че парламентарните политически сили са направили своего рода подарък на политика Радев, предоставяйки му тази възможност за летящ старт.

Промяна на политическата картина

Радев дава много голяма заявка, особено слушайки обръщението му към нацията за това, че ще търси антимафиотски консенсус, което навява на мисълта на тезата на колегата Милен Любенов за кливиджа корупция-антикорупция. Неговата идея всъщност се корени в това да търси съгласие по отношение на тази тема, коментира Атанас Радев. Според него няма нужда да търсим посланията в речта, защото е много ясно той срещу кого говореше. През всички тези девет години са ясни кои са неговите политически опоненти и кой е блокът, който иска да формира около себе си, добави политологът. Не бива да забравяме, че през 2021 г. опитът да бъде преизбран беше точно през такъв блок – на протестните партии, на статукво-промяна, добави политологът.

Относно промените в политическата картина след оставката на президента Славкова очерта няколко основни ефекта. Според нея появата на нов политически проект с ясно разпознаваем лидер може да повлияе върху избирателната активност, като мобилизира апатични и колебаещи се избиратели, включително хора, които не се идентифицират с традиционните партии и търсят алтернатива извън установеното статукво.

Социологът допълни, че подобен ход неминуемо ще окаже натиск върху съществуващите партии и може да доведе както до отлив на подкрепа от определени формации, така и до нови коалиционни конфигурации. При успешна консолидация около нов политически проект е възможно и преструктуриране на парламента с по-малък брой политически сили в сравнение със сегашната силно фрагментирана картина. В по-широк план това би засилило тенденцията към персонализация на политиката, при която доверието се концентрира повече в личности, отколкото в партийни програми и идеологии.

Според Попиванов потенциалът на Радев е значителен, но и очакванията към него ще бъдат изключително високи, като всичко под първо място и под 90–100 народни представители би се възприело като неуспех. Попиванов каза, че, макар прогнозите да са преждевременни, след 2009 г. това е първият политик с реален шанс да постигне подобен резултат. Като важна последица от оставката Попиванов открои и факта, че България има първата жена президент в своята модерна история – Илияна Йотова, която поеме поста в силно поляризирана политическа среда и с предизвикателството да назначи служебно правителство.За момента ще се промени основно характерът на кампанията. / БТА