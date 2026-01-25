Нинова за Радев: Не съм изненадана, но моментът му беше 2020 година

Лидерът на “Непокорна България” Корнелия Нинова е на мнение, че Румен Радев се появи на политическия терен в момента, когато най-много се очакваше.

“Мен не ме изненада. Това беше естествен ход след толкова говорене и подготовка. Според мен обаче не беше сега моментът“, каза пред bTV бившият лидер на БСП.

Според Нинова силният момент за него е бил по време на протестите през 2020 г. “Ние бяхме тогава до него. Тогава имаше онази енергия за истинска промяна на модела, но за съжаление тогава той не го направи. Прибра юмрука и се прибра в президентството“.

“Ако съдя по това, което се случи след обявяването на оставката му, тук вече съм изненадана. Засега до него застават Ахмед Доган, който е конструкторът на прехода, бащата на Делян Пеевски. Не бих казала, че това е добър ход. Освен това Васил Божков, опашка от всякакви службогонци“, коментира още бившият депутат.

Според Нинова това хвърля сянка върху намерението му, че ще се бори с модела и ще го промени.

Тя допусна, че е възможно партньорство между ГЕРБ и Румен Радев.

“Това е предателство, но сегашното правителство в оставка – всички партии вътре се клеха преди това, че няма да бъдат един с друг, а накрая се прегърнаха“, допълни тя.

По думите на Нинова един от големите проблеми в нашата политика е моралът.

На въпрос дали Румен Радев “ще изсмуче“ електората на БСП на предстоящите избори, Нинова заяви, че очаква БСП да не влезе в следващия парламент, но като по-голяма причина за това тя посочи “предателството към избирателите“.

“Предателството към каузи, идеи и принципи, изповядвани поне 10 години от мен преди, да не се прави коалиция с модела ГЕРБ-ДПС. Това е причината хората да бъдат разочаровани и да бягат от БСП“, коментира Нинова.