IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 31

Румен Радев: Готови сме, можем и ще успеем

Президентът в оставка благодари на всички за подкрепата

22.01.2026 | 08:27 ч. Обновена: 22.01.2026 | 08:27 ч. 70
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Президентът в оставка Румен Радев отправи благодарности към хората, подкрепили него и вицепрезидента Илияна Йотова няколко дни след като официално обяви пред КС желанието си да се оттегли от поста. 

"Благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни.

Свързани статии

През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че

българите заслужават достоен живот

справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа.

Свързани статии

Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела! Готови сме, можем и ще успеем!", заяви в страницата си във Facebook Румен Радев.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

радев благодари можем подкрепа
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem