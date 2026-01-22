Румен Радев: Готови сме, можем и ще успеем

Президентът в оставка Румен Радев отправи благодарности към хората, подкрепили него и вицепрезидента Илияна Йотова няколко дни след като официално обяви пред КС желанието си да се оттегли от поста.
"Благодаря на всички, които подкрепиха усилията ни с Илияна Йотова да защитаваме държавността и обществения интерес и в деветата година от мандата ни.
През 2025 г. гражданите на България заявиха непримирима воля за промяна. Направиха го, водени от убеждението, че
българите заслужават достоен живот
справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа.
Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела! Готови сме, можем и ще успеем!", заяви в страницата си във Facebook Румен Радев.